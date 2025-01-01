edición general
74 de cada 100 españoles ricos lo son porque han heredado: "La meritocracia ya si eso..."

74 de cada 100 españoles ricos lo son porque han heredado: "La meritocracia ya si eso..."

Según datos recientes publicados por la revista Forbes, España se posiciona como uno de los países con mayor porcentaje de multimillonarios que han heredado su fortuna, alcanzando un 74%. Este dato resulta sorprendente cuando lo comparamos con la tendencia global, donde dos de cada tres grandes patrimonios provienen de un origen autodidacta. En comparación, países como China o Estados Unidos presentan un panorama muy distinto, con una gran mayoría de sus multimillonarios habiendo amasado su riqueza de manera autónoma

comentarios
#1 HFO
74? y el 26 restante han heredado también, solo que no tanto para considerarse ya multimillonarios nada más heredar.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Yo los que conozco con dinero y altas esferas en Gijón son personas que han heredado dinero y propiedades.
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Y los otros por adeptos al regimen recompensados.
Feindesland #7 Feindesland
Se trata de sacar tajada. No me engañáis. Estáis a ver as quien le sacáis algo...

xD xD
#8 Tailgunner
Conozco a bastantes montados en el doʻlar porque sus padres, fallecidos o jubilados, les han dejado los negocios. Lo peor que encima se lo tienen de un creìdo que tira para atràs. Si no llega a ser por papi estarìan opositando a mamporrero, mamones.... tambièn gente con amigos y familiares con pasta que se la dejan para montarse negocios, no dan tanto asco como los hijos de papi pero tambièn vaya ayudita que tienen cuanfo el resto no la tiene...
DrEvil #4 DrEvil
Bueno, se puede ver como que es culpa de que la meritocracia no es suficiente, es cierto.

También se puede ver como que España es el parque de atracciones de Europa, con salarios bajos y actividades de poco valor añadido, con las que es prácticamente imposible hacerse rico y por eso sólo quedan los de la herencia.

Porque esos ricos de otros países hechos a si mismos, a qué se dedican? A que son empresarios?
Pues se puede pensar que en España hay pocos emprendedores, o que no están bien financiados, o que se los comen a impuestos y se van a sitios de menor carga impositiva.

Hay muchas maneras de verlo. Probablemente la respuesta correcta sea una mezcla de muchas cosas, pero no todas cuadran con el discurso que se quiere dar... claro.
Carnedegato #3 Carnedegato *
Se me ocurre una cosa, podríamos aplicar el comunismo a ver si funciona de una vez en algún lugar. Expropiamos el 100% de los bienes al morir para que no puedas dejar nada a tu hijos, y los repartimos entre fumaporros para que no sea necesario esforzarse y terminar todos igual de pobres.
#5 IsraelEstadoGenocida
#3 Como sería la inflación si todos fuéramos igual de ricos?
