74 de cada 100 españoles ricos lo son porque han heredado: "La meritocracia ya si eso..."

Según datos recientes publicados por la revista Forbes, España se posiciona como uno de los países con mayor porcentaje de multimillonarios que han heredado su fortuna, alcanzando un 74%. Este dato resulta sorprendente cuando lo comparamos con la tendencia global, donde dos de cada tres grandes patrimonios provienen de un origen autodidacta. En comparación, países como China o Estados Unidos presentan un panorama muy distinto, con una gran mayoría de sus multimillonarios habiendo amasado su riqueza de manera autónoma
| etiquetas: españa , ricos , herencia , forbes
También se puede ver como que España es el parque de atracciones de Europa, con salarios bajos y actividades de poco valor añadido, con las que es prácticamente imposible hacerse rico y por eso sólo quedan los de la herencia.
Porque esos ricos de otros países hechos a si mismos, a qué se dedican? A que son empresarios?
Pues se puede pensar que en España hay pocos emprendedores, o que no están bien financiados, o que se los comen a impuestos y se van a sitios de menor carga impositiva.
Hay muchas maneras de verlo. Probablemente la respuesta correcta sea una mezcla de muchas cosas, pero no todas cuadran con el discurso que se quiere dar... claro.