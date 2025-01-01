74 de cada 100 españoles ricos lo son porque han heredado: "La meritocracia ya si eso..."

Según datos recientes publicados por la revista Forbes, España se posiciona como uno de los países con mayor porcentaje de multimillonarios que han heredado su fortuna, alcanzando un 74%. Este dato resulta sorprendente cuando lo comparamos con la tendencia global, donde dos de cada tres grandes patrimonios provienen de un origen autodidacta. En comparación, países como China o Estados Unidos presentan un panorama muy distinto, con una gran mayoría de sus multimillonarios habiendo amasado su riqueza de manera autónoma