El 71,8% de los españoles usa efectivo para evitar compras innecesarias

El llamado doom spending —compras impulsivas o innecesarias en busca de satisfacción inmediata— gana protagonismo en periodos de alto consumo y deja, según los expertos, un impacto económico a largo plazo. El 71,8% de los españoles asegura que recurre al dinero en efectivo para controlar mejor su economía y evitar gastos excesivos. Un gran porcentaje de los encuestados reconoce que se siente menos tentado a gastar cuando paga en metálico en su día a día.
Y el sistema es efectivo. Yo lo llevo usando al menos 30 años. La VISA pa gastos extraordinarios y pa to lo demás, Master Card, como en el anuncio.
Solo hay que mirar el saldo en la app.