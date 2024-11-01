El 71,8% de los españoles usa efectivo para evitar compras innecesarias

El llamado doom spending —compras impulsivas o innecesarias en busca de satisfacción inmediata— gana protagonismo en periodos de alto consumo y deja, según los expertos, un impacto económico a largo plazo. El 71,8% de los españoles asegura que recurre al dinero en efectivo para controlar mejor su economía y evitar gastos excesivos. Un gran porcentaje de los encuestados reconoce que se siente menos tentado a gastar cuando paga en metálico en su día a día.