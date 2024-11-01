edición general
El 71,8% de los españoles usa efectivo para evitar compras innecesarias

El llamado doom spending —compras impulsivas o innecesarias en busca de satisfacción inmediata— gana protagonismo en periodos de alto consumo y deja, según los expertos, un impacto económico a largo plazo. El 71,8% de los españoles asegura que recurre al dinero en efectivo para controlar mejor su economía y evitar gastos excesivos. Un gran porcentaje de los encuestados reconoce que se siente menos tentado a gastar cuando paga en metálico en su día a día.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Tengo la impresión de que el artículo mezcla efectivo y tarjetas de débito (las que te quitan el dinero de la cuenta en el momento) que son igual de efectivas para controlar el gasto y te ahorras de andar llevando una pasta encima.

Y el sistema es efectivo. Yo lo llevo usando al menos 30 años. La VISA pa gastos extraordinarios y pa to lo demás, Master Card, como en el anuncio.
Jakeukalane #2 Jakeukalane
#1 a mí la de débito no me es efectiva para controlar el gasto.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Solo hay que mirar el saldo en la app.
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#3 la cuestión es que no lo tienes en la mano. Diría que es un efecto psicológico.
devilinside #6 devilinside
#2 Si mi camello la admitiese, tampoco podría controlar el gasto
jm22381 #5 jm22381
Porque el autocontrol está pasado de moda.
Catacroc #7 Catacroc
No hay nada como no tener dinero para contener el gasto. Yo el año pasado (2025) estuve tentadisimo de comprarme un Ferrari, pero como me llega justito para el bonobus pues al final no lo hice y toda esa pastaza que me ahorre.
