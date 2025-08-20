edición general
El 70 % de las unidades de bomberos forestales de la C. Valenciana están incompletas

La mitad norte de España sufre desde hace días el infierno del fuego. Decenas de incendios están devorando bosques y pueblos ante la impotencia de sus vecinos y de los equipos de extinción, sobrepasados en muchos momentos por la intensidad de las llamas. La crisis ha generado también una refriega política entre el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos afectados a cuenta de los recursos --personales y materiales-- destinados a este tipo de emergencias.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Siguen igual que el año pasado pero con 230 muertos encima de la mesa

Hay una campaña desde la administración de menéame de intentar acallarme y acosarme. Si me pasa algo sed conscientes que viene de aquí.
1 K 31
#2 La_Conquista_Del_Mundo
No hay dinero para las unidades de bomberos forestales, el ventorro no es gratis.
1 K 20
#5 R2dC *
#_1 No eran 223 o 224?

Lo que falta en las unidades de bomberos, es lo que les sobra a los pepesunos en sus CVs
0 K 12
radon2 #3 radon2
Mientras haya dinero para toreros y comidas en El Ventorro lo demás es secundario.
0 K 11
Ankor #4 Ankor
Pues dinero para la policía y callarlo S con una págita extra si que hay.
0 K 11

