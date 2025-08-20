El 70 % de las unidades de bomberos forestales de la C. Valenciana están incompletas

La mitad norte de España sufre desde hace días el infierno del fuego. Decenas de incendios están devorando bosques y pueblos ante la impotencia de sus vecinos y de los equipos de extinción, sobrepasados en muchos momentos por la intensidad de las llamas. La crisis ha generado también una refriega política entre el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos afectados a cuenta de los recursos --personales y materiales-- destinados a este tipo de emergencias.