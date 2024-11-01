·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5448
clics
VÍDEO | Sorpresa del Gran Wyoming al descubrir que 'M.R.' era Mariano Rajoy: su reacción es para enmarcar
5919
clics
VÍDEO | Andrea Ropero deja K.O. al opositor venezolano Leopoldo López: la entrevista más viral
5140
clics
Trump intentó usar códigos nucleares, pero fue detenido por un alto mando militar [Eng]
3667
clics
Cada país ve el mapa del mundo de una manera distinta
3599
clics
La Tierra durante el último máximo glacial [Eng]
más votadas
794
Más de 1.000 artistas piden boicotear Eurovisión 2026 por la participación de Israel
340
«Ya no hay excusas», exigen la derogación de los privilegios concedidos por el Reino de España al Estado del Vaticano. [ara]
427
Varios países UE se suman a imponer sanciones contra Israel pero Alemania lo ve aún "inadecuado"
487
Cáritas desmonta los bulos sobre la regularización y se aleja de PP y Vox tras su plan de “prioridad nacional” en Extremadura
499
El diario 'Marca' pide expulsar de la Copa a los clubs cuya afición pite el himno y desata las críticas: "¿Para los símbolos nazis tenéis alguna propuesta?"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
11
clics
El 70 % de los estadounidenses afirma que Trump no es religioso. A los evangélicos blancos no les importa. (Eng)
Desde sus afirmaciones de ser un «renacido» hasta las sesiones fotográficas con la Biblia, el espectáculo continúa a pesar del escepticismo generalizado
|
etiquetas
:
trump
,
evangélicos
,
religión
,
eeuu
7
2
0
K
113
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
113
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Herrerii
Pero entonces lo ha puesto dios para ayudar a los sionistas a que recuperar la tierra prometida o no? O según el día?
1
K
25
#3
themarquesito
#1
Los evangélicos y demás suelen tirar millas diciendo que "Dios escoge habitualmente instrumentos imperfectos para obrar su voluntad"
1
K
40
#2
elgranpilaf
Como que no? Sigue a su Dios el dinero
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente