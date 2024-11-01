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El 70 % de los estadounidenses afirma que Trump no es religioso. A los evangélicos blancos no les importa. (Eng)

El 70 % de los estadounidenses afirma que Trump no es religioso. A los evangélicos blancos no les importa. (Eng)

Desde sus afirmaciones de ser un «renacido» hasta las sesiones fotográficas con la Biblia, el espectáculo continúa a pesar del escepticismo generalizado

| etiquetas: trump , evangélicos , religión , eeuu
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3 comentarios
7 2 0 K 113 actualidad
Herrerii #1 Herrerii
Pero entonces lo ha puesto dios para ayudar a los sionistas a que recuperar la tierra prometida o no? O según el día?
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themarquesito #3 themarquesito
#1 Los evangélicos y demás suelen tirar millas diciendo que "Dios escoge habitualmente instrumentos imperfectos para obrar su voluntad"
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Como que no? Sigue a su Dios el dinero
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menéame