El 70 % de los españoles cambiaría su trabajo por ser funcionario

Un estudio reciente de OpositaTest, titulado "Estado del Malestar: El giro laboral hacia el sector público", afirma que: el 68 % de los trabajadores en España dejaría su empleo actual por conseguir una plaza fija en la administración pública. El estudio señala una diferencia notable por género: el 72 % de las mujeres estaría dispuesta a dejar su empleo en el sector privado por una plaza pública, frente al 64 % de los hombres. La explicación, según los autores, está en que el empleo público suele ofrecer mejor conciliación familiar