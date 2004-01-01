edición general
9 meneos
14 clics
El 70 % de los españoles cambiaría su trabajo por ser funcionario

El 70 % de los españoles cambiaría su trabajo por ser funcionario

Un estudio reciente de OpositaTest, titulado "Estado del Malestar: El giro laboral hacia el sector público", afirma que: el 68 % de los trabajadores en España dejaría su empleo actual por conseguir una plaza fija en la administración pública. El estudio señala una diferencia notable por género: el 72 % de las mujeres estaría dispuesta a dejar su empleo en el sector privado por una plaza pública, frente al 64 % de los hombres. La explicación, según los autores, está en que el empleo público suele ofrecer mejor conciliación familiar

| etiquetas: españa , funcionario , trabajo
7 2 0 K 76 actualidad
30 comentarios
7 2 0 K 76 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Nos ha jodido el señor marqués. ¿Ha costado mucho el estudio?
3 K 52
Dragstat #8 Dragstat
#1 Pues yo pensaba que al menos la mitad de los españoles nunca querría ser funcionario porque muchos están echando constantemente pestes sobre ellos diciendo que son unos vagos, están todo el día tomando café y son prescindibles. Debe ser que el odio es envidia por no ser uno de ellos.
1 K 32
Pertinax #13 Pertinax
#8 Indudablemente es envidia. A todo español de bien le encantaría cobrar rascándose los huevos. :troll:
3 K 28
Ludovicio #19 Ludovicio
#13 Pues alguno habrá que no se palo.
Los que yo conozco, desde luego, trabajan.

Pero es más fácil odiar que aprobar unas oposiciones.
0 K 12
ErgunLumalii #17 ErgunLumalii
#8 es compatible. Nadie hace ascos a un trabajo en el que es casi imposible que te puedan echar sin trabajar mucho.

Pero eso no quita que el colectivo en cuestión se las traiga...
2 K 22
#21 eshu
#1 Nunca entenderé por qué cuando se habla de funcionarios nadie se acuerda de que funcionario es su médico de cabecera, o el bombero, o los maestros de sus hijos. Al parecer éstos tampoco dan un palo al agua.
1 K 17
Pertinax #23 Pertinax *
#21 Si no digo que no. Tan solo digo que, por lo general, se prefiere ser maestro en la pública que en la privada. Por lo que sea.
0 K 20
ErgunLumalii #25 ErgunLumalii
#21 porque los que curran se llevan los palos por todos los que sobran.

En España hay 3,6 millones de empleados públicos, 5.000 por cada 1000 M€€€ que ingresan las AAPP

La media del IBEX es de unos 2.000.
0 K 6
bronco1890 #27 bronco1890
#20 Supongo que es un motivo más para quemarse, si estás a disgusto en tu empresa al menos puedes intentar buscarte otras cosa o fantasear con mandarles atpc. Para un funcionario es impensable dejar su puesto por mucho que le disguste.
2 K 43
bronco1890 #15 bronco1890
Curiosamente hay muchos estudios que dicen que los profesionales con mayor nivel de síndrome de burnout, o sea los más quemados, son los funcionarios de escalas bajas.
Pasarte el día en un trabajo monótono o mirando al techo o pensar que aquí todo el mundo se toca los huevos y les da igual no voy a ser el que curre, no es lo más divertido del mundo.
1 K 33
ChukNorris #20 ChukNorris
#15 Tampoco se ve que renuncien o cambien masivamente de trabajo ...
1 K 20
#5 tobruk1234
Pues mira yo dejaría mi puesto de funcionario por un puesto fijo cobrando dos veces mi sueldo, y mandaría a tomar por culo a los jefes que tengo por encima que son unos puntos inútiles pero como están colocados a dedo. Pues es lo que hay
1 K 27
Putirina #12 Putirina
#5 En resumen: dejarías tu puesto de funcionario para tener otro puesto de funcionario mucho mejor.
1 K 20
rnd #6 rnd
Esto habla muy mal del trabajo por cuenta ajena.
2 K 26
Putirina #7 Putirina
Pues normal. Es triste que la aspiración del españolito sea ser funcionario, pero tal como están las cosas es lo esperable.

Y sin embargo, ojo a esto (y que cada cual saque sus conclusiones): www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/cae-interes-ser-soldado
1 K 21
Ludovicio #22 Ludovicio
#7 Que el españolito aspire a un trabajo con unas condiciones laborales razonables es... Razonable.
0 K 12
Putirina #30 Putirina
#22 Naturalmente, nada que objetar. Yo misma soy funcionaria en excedencia.

Solo digo que es penoso que esa sea la máxima aspiración de nuestros jóvenes.
0 K 12
#29 arco2004
Después muchos aprobarán y se llevarán la decepción de su vida.
Lo primero, posiblemente, te toque emigrar lejos de tu ciudad natal, cosa que, en principio, muchos ni estarán dispuestos.
Prepárate a vivir en una gran ciudad y los gastos que ello conlleva con el sueldo de un funcionario, te lo resumo, miseria de la grande.
Posiblemente, no vuelvas ni a tu ciudad natal ni cerca, fuente, este menda, lleva más de 30 años en una isla a más de 2000 km de su ciudad.
En todos estos años, he visto,…   » ver todo el comentario
1 K 20
#10 Carapedo
Esto deja muy a las claras lo lamentables que son los empresarios españoles. En el resto de economías avanzadas, ser funcionario "pelao" es casi sinónimo de fracaso laboral.
1 K 20
ErgunLumalii #18 ErgunLumalii
#10 no es culpa de los empresarios.

Ya hablar así no tiene ningún sentido, "los empresarios españoles", como si fueran siempre los mismos.

La culpa es de una regulación laboral de mierda, burocracia para aburrir y unos impuestos demasiado altos.
2 K 19
Expat_Guinea_Ecuatorial #28 Expat_Guinea_Ecuatorial
#10 En otros paises dudo que un tercio de los parlamentarios sean funcionarios, en España son los que mandan y legislan en su propio beneficio. Los empresarios seran lamentables pero los politicos lo son tanto o mas y son los que dirigen el cotarro
0 K 10
Naranjin #11 Naranjin *
Pues recuerdo que cuando aprobé la oposición hace veinte años muchos te miraban como con pena de verte tirar la vida
1 K 13
jonolulu #3 jonolulu *
La explicación, según los autores, está en que el empleo público suele ofrecer mejor conciliación familiar

Algo que de una forma u otra Perro Sanxe no deja hacer a los empresarios
0 K 12
sotillo #4 sotillo
#3 Es que muy malo, pobres empresarios y peor, ni les ayuda con la “gestión” de los inmigrantes
1 K 31
Yuiop #9 Yuiop
La gente lo que no quiere es trabajar.:troll:
0 K 7
raül_hernàndez_1 #2 raül_hernàndez_1
Y de paso, ya sabemos por qué en Ecspaña tiene tan mala fama y se carga todo lo que va mal en el país al funcionario. Pues si quieres, "fueras estudiao", que decía mi abuela.
0 K 7
ErgunLumalii #14 ErgunLumalii
#2 es estúpido que un país tenga como ideal ser funcionario

Eso es que el mercado laboral es una castaña o no funciona, que es lo que ocurre realmente
4 K 34
#26 NanakiXIII *
#14 El ideal no es ser funcionario, es tener el empleo asegurado de por vida con unas correctas condiciones de trabajo generalmente, en unos de los países con más paro del mundo desarrollado, sino el que más.

Si España tuviera un 3% de paro y no un 11%, otro gallo cantaría en esa encuesta.
0 K 7
Franco_Mastantuono #24 Franco_Mastantuono
Tristísimo. E insostenible, por cierto.
0 K 6
#16 BoosterFelix
No os preocupéis, ese 70% también son defensores del derecho de hacer nacer a sus proles en la precariedad, en la pobreza y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica. Así que el capitalismo, la monarquía, la precariedad, la pobreza y el tener que seguir sacándoles a vuestras proles las pensiones y ahorros que el capitalismo y la monarquía os sacaron a vosotros, siguen estando asegurados para el futuro.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien…   » ver todo el comentario
1 K -1

menéame