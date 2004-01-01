El 70 % de los españoles cambiaría su trabajo por ser funcionario

Un estudio reciente de OpositaTest, titulado "Estado del Malestar: El giro laboral hacia el sector público", afirma que: el 68 % de los trabajadores en España dejaría su empleo actual por conseguir una plaza fija en la administración pública. El estudio señala una diferencia notable por género: el 72 % de las mujeres estaría dispuesta a dejar su empleo en el sector privado por una plaza pública, frente al 64 % de los hombres. La explicación, según los autores, está en que el empleo público suele ofrecer mejor conciliación familiar
Los que yo conozco, desde luego, trabajan.
Pero es más fácil odiar que aprobar unas oposiciones.
Pero eso no quita que el colectivo en cuestión se las traiga...
En España hay 3,6 millones de empleados públicos, 5.000 por cada 1000 M€€€ que ingresan las AAPP
La media del IBEX es de unos 2.000.
Pasarte el día en un trabajo monótono o mirando al techo o pensar que aquí todo el mundo se toca los huevos y les da igual no voy a ser el que curre, no es lo más divertido del mundo.
Y sin embargo, ojo a esto (y que cada cual saque sus conclusiones): www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/cae-interes-ser-soldado
Solo digo que es penoso que esa sea la máxima aspiración de nuestros jóvenes.
Lo primero, posiblemente, te toque emigrar lejos de tu ciudad natal, cosa que, en principio, muchos ni estarán dispuestos.
Prepárate a vivir en una gran ciudad y los gastos que ello conlleva con el sueldo de un funcionario, te lo resumo, miseria de la grande.
Posiblemente, no vuelvas ni a tu ciudad natal ni cerca, fuente, este menda, lleva más de 30 años en una isla a más de 2000 km de su ciudad.
En todos estos años, he visto,… » ver todo el comentario
Ya hablar así no tiene ningún sentido, "los empresarios españoles", como si fueran siempre los mismos.
La culpa es de una regulación laboral de mierda, burocracia para aburrir y unos impuestos demasiado altos.
Algo que de una forma u otra Perro Sanxe no deja hacer a los empresarios
Eso es que el mercado laboral es una castaña o no funciona, que es lo que ocurre realmente
Si España tuviera un 3% de paro y no un 11%, otro gallo cantaría en esa encuesta.
La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien… » ver todo el comentario