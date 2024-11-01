edición general
Las 70.000 toneladas de explosivos lanzados sobre Gaza ya equivalen a 6 Hiroshima y superan a Dresde en la Segunda Guerra Mundial [EN]

El profesor emérito de la Universidad de Bradford, Paul Rogers, dice que el bombardeo en Gaza es peor que el bombardeo aliado de Dresde, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial.

2 comentarios
PeterDry #2 PeterDry
Estoy esperando la película de Spilberger: La Larga Lista de Netanyahu...
victorjba #1 victorjba
Pues con unos suelos hipercontaminados por toda esa mierda que han tirado la riviera facha esa que van a montar va a ser una gozada, caerán como moscas.
