Las 7 películas de Stanislav Govorujin que deberías ver

Antes de convertirse en director, Stanislav Govorujin (1936–2018) estudió geología por insistencia de su madre y recorrió gran parte del país. Pero buscaba algo más: empezó a trabajar en un estudio de televisión en Kazán y en 1961 se trasladó a Moscú para ingresar en el famoso VGIK. Su primer largometraje, Vertical (1967), le dio fama, así como a uno de sus actores, Vladímir Visotski. Además de dirigir, escribió guiones y actuó. Fue autor de la historia del exitoso thriller Piratas del siglo XX.