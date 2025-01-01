7 novelas censuradas que escandalizaron en su época  

Recorremos algunos de los clásicos más escandalosos: desde Las once mil vergas de Apollinaire, hasta El amante de Lady Chatterley de D. H. Lawrence, pasando por Delta de Venus de Anaïs Nin y las obras del Marqués de Sade. Historias que en su momento fueron vistas como un peligro para la moral, pero que ahora revelan mucho sobre la hipocresía, los deseos ocultos y la libertad creativa de sus autores.