Los 7 congresistas democratas que votaron por la aprobación de presupuesto al ICE [ENG]

Siete demócratas de la Cámara de Representantes se desmarcaron de la mayoría de su partido al votar a favor de financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), facilitando el avance de una medida de gasto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

4 comentarios
placeres #1 placeres *
Subo esta noticia para dejar claro que la obsesión en las redes sociales con Trump y los chistes sobre él están ocultando que una parte importante del establishment norteamericano realmente apoya esta corriente directamente fascista. Y que incluso unas elecciones con mayoría "teóricamente" demócrata no cambiarían mucho las cosas.

Nota: Uno de los congresistas es un corrupto amnistiado por Trump; otros dos al menos no son más que republicanos de regiones muy de derechas que se cambiaron de partido para disputar el escaño y la mayoría no se volverá a presentar.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Si fuera tú el único al que le pasa ... :roll:
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
#0

Revisa ese congrecistas mi helmano, bro. xD
placeres #3 placeres
#2 Jesús Gracias, la edad no perdona y cada vez va peor.
