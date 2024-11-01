Los 7 congresistas democratas que votaron por la aprobación de presupuesto al ICE [ENG]

Siete demócratas de la Cámara de Representantes se desmarcaron de la mayoría de su partido al votar a favor de financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), facilitando el avance de una medida de gasto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
| etiquetas: ice , estados unidos , fascismo , democracia
Nota: Uno de los congresistas es un corrupto amnistiado por Trump; otros dos al menos no son más que republicanos de regiones muy de derechas que se cambiaron de partido para disputar el escaño y la mayoría no se volverá a presentar.
Si fuera tú el único al que le pasa ...
Revisa ese congrecistas mi helmano, bro.