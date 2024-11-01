7 comidas del obrero español que marcaron una época no es solo un viaje culinario, es una inmersión en la historia viva de una generación que lo dio todo. Desde las gachas hasta el cocido, repasamos esos platos humildes pero poderosos que alimentaron a toda una nación en tiempos de necesidad. Este video es un homenaje al ingenio, a la cocina de aprovechamiento y al espíritu de lucha de los trabajadores españoles del siglo XX. Si alguna vez te preguntaste qué comían nuestros abuelos en los días más duros, esta es tu respuesta.