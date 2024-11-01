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7.049 cartas procedentes del mundo romano

7.049 cartas procedentes del mundo romano tardío. Busca por tema, colección o época, o descubre algo inesperado.

| etiquetas: cartas , mundo romano tardío
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Pontecorvo #1 Pontecorvo
Hay un mapa que muestra los flujos de las cartas, coincidentes en bastantes ocasiones con eventos históricos importantes. Se clasifican las cartas según autores, personajes y lugares.
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