67 inmigrantes desembarcan en Formentera con pocas horas de diferencia

Cuatro pateras han sido rescatadas cerca de las costas de la pitiusa menor por Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

sotillo #1 sotillo
Si se apuran en la formación ya tienen personal para la próxima temporada turística y si hacen como con la fresa pueden darles unos plásticos y unos palet y que se construyan la residencia
