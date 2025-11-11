edición general
1 meneos
 

67.000 personas se ven obligadas a abandonar sus hogares cada día por desastres relacionados con el clima

En los últimos diez años, los desastres relacionados con el clima han causado unos 250 millones de desplazamientos internos, lo que equivale a más de 67.000 desplazamientos diarios, según el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Ya se trate de las inundaciones que azotan Sudán del Sur y Brasil, las olas de calor sin precedentes en Kenia y Pakistán o la escasez de agua en Chad y Etiopía, las condiciones meteorológicas extremas están llevando al límite a comunidades que ya de por sí son frágiles”

| etiquetas: desplazados climáticos , desastres naturales , cambio climático
1 0 0 K 11 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Como gran parte de la población afectada es del Tercer Mundo, no importan, pero Europa y EE.UU. no están libres de sufrir graves consecuencias conforme el cambio climático agrave los fenómenos meteorológicos de fuertes lluvias, vientos huracanados y sequías van a ir a más.
0 K 11

menéame