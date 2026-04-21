63 años del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau

El 20 de abril de 1963, la dictadura de Francisco Franco ejecutó mediante fusilamiento a Julián Grimau García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España (PCE). La sentencia se cumplió al amanecer en el campo de tiro de la prisión de Carabanchel, en Madrid, después de que el Consejo de Ministros confirmara la pena de muerte dictada por un tribunal militar. Grimau fue al paredón en silencio y con dignidad, rechazando la venda en los ojos para mirar a la muerte frente a frente. El fusilamiento fue caótico…