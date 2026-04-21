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63 años del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau

63 años del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau

El 20 de abril de 1963, la dictadura de Francisco Franco ejecutó mediante fusilamiento a Julián Grimau García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España (PCE). La sentencia se cumplió al amanecer en el campo de tiro de la prisión de Carabanchel, en Madrid, después de que el Consejo de Ministros confirmara la pena de muerte dictada por un tribunal militar. Grimau fue al paredón en silencio y con dignidad, rechazando la venda en los ojos para mirar a la muerte frente a frente. El fusilamiento fue caótico…

| etiquetas: julián grimau , franquismo , franco , fascismo , comunismo , pce
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1 comentarios
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#1 soberao *
La canción que le dedicó Chicho Sanchez Ferlosio - Cancion de Julian Grimau que fue un boom en los países nórdicos por un disco clandestino que se grabó durante el franquismo en el cuarto de baño donde vivía Chicho para que no lo escucharan los vecinos. No se publicó la autoría de las canciones hasta después de muerto el dictador. Mucha gente creyó que eran canciones anónimas de las trincheras de la guerra civil.
www.youtube.com/watch?v=QZWxlvLTjaw
es.wikipedia.org/wiki/Chicho_Sánchez_Ferlosio
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menéame