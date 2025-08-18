edición general
El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

Escuchar a amigos y familiares decir “ya no puedo más” cuando hablan de su trabajo es, lamentablemente, más habitual de lo que cabría esperar en un país como España, amparado por el Estatuto de los Trabajadores. Y, sin embargo, no es raro enterarse de empleados que han visto su carga de trabajo dispararse hasta límites éticamente —y posiblemente legalmente— cuestionables, o de profesionales que han pasado de ser piezas clave en sus equipos a ver sus ideas ignoradas y relegadas al olvido.

angelitoMagno #5 angelitoMagno
Este tipo se solucionarían con una huelga a la francesa. Es decir, prendiendo fuego a la empresa.
obmultimedia #6 obmultimedia
#4 creo que lo conte ya en su dia, iba a volver despues del alta forzada por el INSS y en mis vacaciones acumuladas tuve un accidente de trafico con mis padres, se me jodieron las cervicales y las lumbares, volvi a estar de baja y ahi empezaron a hacerme putaditas con el ingreso de mi baja cada mes, me pagaban mas tarde, a fasciculos quincenales todo para que me fuese, los denuncie por que me cesaron estando de baja ( era fijo discontinuo) y se llegó a un acuerdo de extincion del contrato con una indemnizacion de 1 año.
#2 Suleiman
Típico en empresas donde se quieren ahorrar el despido...
mis_cojones_33 #7 mis_cojones_33
Cyberbob #1 Cyberbob
En mi antigua empresa eso lo llamaban “invitarle a que se vaya”.
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Esto me lo hicieron en RDPost, tras una baja por esguince de tobillo me triplicaron la zona de reparto asi por la cara, acabe explotando, resultado, baja por depresion con intento de suicidio.
Cyberbob #4 Cyberbob *
#3 Joder, cuanto lo siento…. espero que te hayas podido recuperar y tengas un curro decente.
