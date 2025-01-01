edición general
55 años de historia del Parque de Atracciones de Madrid

Documental explicando todas las atracciones que ha tenido este parque en su más de medio siglo de historia y un repaso a los movimientos culturales en los que ha participado.

