51 Documentos la Colaboracion Entre el Sionismo y el Nazismo - Lenni Brenner

Este libro presenta 51 documentos que acusan al sionismo por sus repetidos intentos de colaborar con Adolfo Hitler. La evidencia, y no yo, convencerá a ustedes de la verdad de la cuestión. La mayoría de los documentos seleccionados forman la base de mi libro El Sionismo en la Época de los Dictadores, publicado en 1983. Lenni Brenner.