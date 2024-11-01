51 Documentos la Colaboracion Entre el Sionismo y el Nazismo - Lenni Brenner

Este libro presenta 51 documentos que acusan al sionismo por sus repetidos intentos de colaborar con Adolfo Hitler. La evidencia, y no yo, convencerá a ustedes de la verdad de la cuestión. La mayoría de los documentos seleccionados forman la base de mi libro El Sionismo en la Época de los Dictadores, publicado en 1983. Lenni Brenner.
Los judios sionistas estaban exentos de algunas de las restricciones que tenían los judios en la Alemania nazi a principios de los años 30, porque así muchos judios decían ser sionistas y el movimiento sionista crecía y se hacían campañas para que se marchasen a palestina, que es lo que querían al principio, que los judios se fuesen, voluntariamente, de Alemania.
Hay varios documentales sobre ese tema.
¿De verdad esa es la mierda de mensaje que intentas colar?
Muy recomendable por cierto, se ven sucesos atroces y la realidad que había tras el Sionismo.
El sionismo viene de finales del siglo xix, para la època del nazismo, sòlo quedaban en Alemania aquellos judíos que tenían prohibido emigrar.o aquellos que tristemente habían decidido que vivir en tierras eslavas era una buena idea.
Para 1920 ya pràcticamente ya se había acabado la gran emigración a Palestina.