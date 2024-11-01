edición general
51 Documentos la Colaboracion Entre el Sionismo y el Nazismo - Lenni Brenner

Este libro presenta 51 documentos que acusan al sionismo por sus repetidos intentos de colaborar con Adolfo Hitler. La evidencia, y no yo, convencerá a ustedes de la verdad de la cuestión. La mayoría de los documentos seleccionados forman la base de mi libro El Sionismo en la Época de los Dictadores, publicado en 1983. Lenni Brenner.

Robus #5 Robus
Pero… si esto nunca se ha ocultado!

Los judios sionistas estaban exentos de algunas de las restricciones que tenían los judios en la Alemania nazi a principios de los años 30, porque así muchos judios decían ser sionistas y el movimiento sionista crecía y se hacían campañas para que se marchasen a palestina, que es lo que querían al principio, que los judios se fuesen, voluntariamente, de Alemania.

Hay varios documentales sobre ese tema.
Pertinax #2 Pertinax
Conviene también recordar que tampoco en este tema hay inocentes. Mohammed Amin al-Husseini, palestino y Gran Muftí de Jerusalén, fue un fervoroso aliado del nazismo.
Pablosky #6 Pablosky
#2 “como hubo un palestino subnormal hace 80 años ahora todos son malos”

¿De verdad esa es la mierda de mensaje que intentas colar?
Pertinax #8 Pertinax *
#6 Si a la principal autoridad religiosa palestina de la época la resumes como "un palestino subnormal", creo que voy a pasar de tu mierda de comentario.
Catapulta #1 Catapulta *
Por si alguien no conocía esta obra. Hace 15 años me costó horrores encontrarla y hoy buscando encuentro que esta en Archive.org, que maravilla.

Muy recomendable por cierto, se ven sucesos atroces y la realidad que había tras el Sionismo.
Xenófanes #3 Xenófanes
#1 Así concluimos que no podemos prometer nada a los árabes de la Tierra de Israel o a los países árabes. Su acuerdo voluntario está fuera de cuestión. Por esa razón, a quienes sostienen que un acuerdo con los nativos resulta condición esencial para el sionismo podemos ahora decirles “no” y exigir su salida del sionismo. La colonización sionista, incluso la más restringida, debe ser concluida o llevada adelante sin tener en cuenta la voluntad de la población nativa. Esta colonización

#4 jacinto9999
Què mierda es èsta?
El sionismo viene de finales del siglo xix, para la època del nazismo, sòlo quedaban en Alemania aquellos judíos que tenían prohibido emigrar.o aquellos que tristemente habían decidido que vivir en tierras eslavas era una buena idea.
Para 1920 ya pràcticamente ya se había acabado la gran emigración a Palestina.
Pablosky #7 Pablosky *
#4 eso es completamente incorrecto, llegaron barcos con sionistas hasta casi 1940.
