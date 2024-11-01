edición general
500 euros por una cita para el asilo en el mercado negro: cuando un derecho se vende al mejor postor

La mayoría de las citas son capturadas por mafias, gestorías o particulares mediante programas informáticos y bots que las reservan automáticamente para luego ponerlas a la venta. Lo que la ley reconoce como un derecho, ahora se ha convertido en un bien escaso objeto de negocio, de forma que quien puede pagar accede y quién no, se queda fuera...El informe denuncia que el Estado español incumple desde 2018 su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo,

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo de la cita previa es una tomadura de pelo. Y punto. Puta pandemia que nos ha colado esta mierda.
