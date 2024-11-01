edición general
Los 50 mejores murales del mundo (15 de ellos en España)

Cada año, la plataforma Street Art Cities se enfrenta a una misión tan ambiciosa como apasionante: seleccionar los mejores murales del mundo creados a lo largo del año. Un total de 50 obras –15 de ellas ubicados en España– competían por ser el mejor mural de 2025. Y la espera, por fin, ha terminado.

¿Soy el único al que no le gustan casi ninguno? La mayoría son dibujos hiperealistas hechos con aerógrafo y de colores estridentes (parecen fotos en HDR) Y en general sin ninguna integración con el entorno, están en los edificios en los que están, podrían estar en cualquier otro lado, del todo intercambiable.

El Descendimiento de Plasencia si que me parece bastante bueno, la verdad. Y de Sfhir en Fene que ganó hace unos años, también. Al menos estaba integrado en el edificio.
#1 Yo pienso igual, me parecen imágenes random de las que se comparten por Facebook, debiart, Pinterest pero en formato gigante.
