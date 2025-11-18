50 años para descubrir la verdad: las hermanas de Caparrós acceden a la documentación secreta del asesinato del joven en 1977

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el sindicalista que murió de un disparo de la policía en una manifestación en 1977 en Málaga, van al Congreso para consultar la información desclasificada sobre este asesinato. La familia de García Caparrós viajará desde Málaga a Madrid para dirigirse al Congreso, donde serán atendidas por personal de la Cámara con el objetivo de conocer detalles sobre la muerte del sindicalista después de casi medio siglo de espera.
| etiquetas: hermanas , caparrós , acceden , documentacion , asesinato , hermano
Edit: tanto para el resto de personas como para el resto de casos que no son pocos
de nombre Manuel José.
Usted sabe quién soy yo,
yo no sé quién es usted.
Usted que me disparo,
y sigue en su anonimato todavía.
Son cuarenta y ocho años,
desde que un cobarde, segara mi vida.
Y aún la justicia me esconde
a los asesinos sin nombre
www.youtube.com/watch?v=JiVkk2Vmh8U