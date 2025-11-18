edición general
50 años para descubrir la verdad: las hermanas de Caparrós acceden a la documentación secreta del asesinato del joven en 1977

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el sindicalista que murió de un disparo de la policía en una manifestación en 1977 en Málaga, van al Congreso para consultar la información desclasificada sobre este asesinato. La familia de García Caparrós viajará desde Málaga a Madrid para dirigirse al Congreso, donde serán atendidas por personal de la Cámara con el objetivo de conocer detalles sobre la muerte del sindicalista después de casi medio siglo de espera.

tul #3 tul *
Por que no lo abren para el resto?
Edit: tanto para el resto de personas como para el resto de casos que no son pocos
aupaatu #2 aupaatu *
Parece que arranca la transacción a la democracia con un poco de retraso y con un futuro político preocupante por las décadas de retraso.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Según ha señalado la propia familia en un comunicado, podrán consultar los documentos "sin tachones y sin anonimizar, al figurar todos los nombres propios, pero esta información no será totalmente pública, por lo que la desclasificación es excepcional".
Sandman #4 Sandman
Soy García Caparros,
de nombre Manuel José.
Usted sabe quién soy yo,
yo no sé quién es usted.
Usted que me disparo,
y sigue en su anonimato todavía.
Son cuarenta y ocho años,
desde que un cobarde, segara mi vida.
Y aún la justicia me esconde
a los asesinos sin nombre

www.youtube.com/watch?v=JiVkk2Vmh8U
