50 años para descubrir la verdad: las hermanas de Caparrós acceden a la documentación secreta del asesinato del joven en 1977

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el sindicalista que murió de un disparo de la policía en una manifestación en 1977 en Málaga, van al Congreso para consultar la información desclasificada sobre este asesinato. La familia de García Caparrós viajará desde Málaga a Madrid para dirigirse al Congreso, donde serán atendidas por personal de la Cámara con el objetivo de conocer detalles sobre la muerte del sindicalista después de casi medio siglo de espera.