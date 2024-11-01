50.000 euros para el cura dj antiabortista: arrecian las críticas al acto religioso de PP y Vox en la previa de Pilares

La Coordinadora de Organizaciones Feministas denuncia un retroceso en derechos y la imposición de un ideario patriarcal. Por su parte, Vagas y Maleantes alerta de que el acto del Padre Guilherme legitima el discurso de la ultraderecha y precariza los espacios de ocio alternativo. MHUEL y PSOE también han criticado el evento y ZeC, además, la cesión del Auditorio para el acto previo al concierto.