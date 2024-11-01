edición general
50.000 euros para el cura dj antiabortista: arrecian las críticas al acto religioso de PP y Vox en la previa de Pilares

La Coordinadora de Organizaciones Feministas denuncia un retroceso en derechos y la imposición de un ideario patriarcal. Por su parte, Vagas y Maleantes alerta de que el acto del Padre Guilherme legitima el discurso de la ultraderecha y precariza los espacios de ocio alternativo. MHUEL y PSOE también han criticado el evento y ZeC, además, la cesión del Auditorio para el acto previo al concierto.

Son como un meme o una peli de Berlanga pero encima nos cuestan un pastizal. :wall:
#1 Berlanga tenía más gusto y más arte, además que se supo rodear de un equipo de actores y profesionales que marcaron una generación. :roll:
Y todo esto sucede mientras el gobierno municipal del PP confirmaba en el pleno su abstención en la votación para conceder la distinción de Hija Predilecta a Casa Palestina. “Estos nombramientos deben servir para poner en valor lo que nos une como ciudad y preservar el carácter no partidista”, justificaron desde las filas populares. Sin embargo, el mismo equipo de gobierno vota sí a una entidad antiabortista y financia con fondos públicos un acto religioso en la plaza del Pilar.

El PP siempre al lado del cristofascismo.
