edición general
7 meneos
10 clics
Las 5 medidas de Sumar para acabar con el fraude de las becarias

Las 5 medidas de Sumar para acabar con el fraude de las becarias

El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, presenta este martes ante el Consejo de Ministros la segunda vuelta del Estatuto del Becario. Esta normativa busca regular un ámbito que afecta a 1.731.654 jóvenes en España, con el objetivo de establecer un marco de protección jurídica y finalizar con las dinámicas de precariedad que han convertido periodos de formación en sustitución de puestos de trabajo ordinarios. Rel:www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-manana-estatuto-becario-recoge-

| etiquetas: yolanda diaz , ministerio de trabajo , ministros , becarias
6 1 3 K 25 actualidad
4 comentarios
6 1 3 K 25 actualidad
taSanás #2 taSanás
#1 la que enlazas es sobre becarios.
Esta es sobre becarias…


:troll:
2 K 45
Pertinax #3 Pertinax
#2 Cuánnnnto cabrón. xD
1 K 33
Pertinax #4 Pertinax
#0 Visto que no atiendes a los avisos de dupe, porque estar, estás, me veo obligado a crujirla. Lo siento.
0 K 20

menéame