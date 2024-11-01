edición general
El Gobierno aprueba mañana el Estatuto del Becario, que recoge multas de hasta 225.000 euros a las empresas

El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos.

#1 Nouveau
Pues no sé qué decir. A mí me aceptaron en un puesto en I+D recién salido de la uni y la formación y conocimiento que me dieron valía mucho más que lo que se ahorraron en salario.

Hoy y después de muchos años sigo estando muy agradecido a esa empresa que me aporto mucho pero que mucho más de lo que yo les aporte.

Imagino que tal vez sea la excepción. Pero también hay que dar las gracias a esas empresas que no dudan en formar a los jóvenes sin esperar a primeras mucho a cambio.
Suigetsu #2 Suigetsu
#1 Tuviste suerte, en mi caso tuve que hacer un empleo y una responsabilidad superior a lo que me tocaría por 4 duros. Y aprender poco porque no tuve a nadie que me tutorizara. Buenos truños les programé.
#3 ctm2000j
#1 no tiene nada que ver... si tú quieres trabajar gratis lo lamento, pero lo que regula el estatuto es principalmente:
- obligar a la compensación de gastos (transporte/manutención)
- prohibir becarios "gratis"
- limitar el número de becarios en las empresas (máximo 20% de la plantilla)
Que te paguen el transporte es un MINIMO que toda empresa debería ofrecer, lamento que en tu caso te sientas tan agradecido que incluso eso rechaces, la realidad es que muchas empresas explotan los becarios y hacen sus chanchullos tirando de estos en vez de plantilla "normal"...
#7 Nouveau
#3 des de mi punto de vista no es trabajar gratis, es "colaborar" y recibir formación. En mi caso te aseguro que trabajar, trabajé poco.

De echo cuando acabé, ellos no me podías ofrecer un puesto de trabajo porque no había vacante y me vino a buscar la competencia.

A los 2 años me vinieron a repescar y me mejoraron las condiciones del lugar donde estaban trabajando.
#4 Eukherio
#1 Podría ser que hubiese un 1% de casos de empresas que realmente buscan formar becarios con independencia de lo que ganen con ellos, no es una estadística fácil de sacar porque las experiencias al final son personales. El caso es que en el 99% restante lo que espera la empresa es que el becario les salga rentable, o eso o no lo quieren.
#6 EISev *
#1 yo igual, además al acabar la beca me quedé 6 años más y solamente me fui porque me aburría y quería cambiar de sector.

Pero todavía quedo con los antiguos compañeros, muchos también ex-becarios

Ah y ya entonces, hace más de 20 años , me pagaban transporte (autobús de empresa que tenía paradas cerca de mi casa) y la beca era más que el SMI de entonces
#8 Drazul
#1 yo estuve de prácticas cuando aún no había terminado y mi jefe me dijo: yo no quiero que me vengas a preguntar dudas, lo buscas, lo solucionas y luego me lo cuentas.

Luego cuando termiée estuve en una laboratorio de investigación de la uni y les tuve que enseñar yo muchas cosas.

Totalmente absurdo.

Pero bueno, yo tuve suerte y siempre estuve cobrando algo más del SMI de entonces (eran como 700€ y yo cobraba 400€ media jornada, en la uni un poco más)
#9 Nasser
#1 Además que lo hacen para formarte y no para ahorrarse un salario.xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
#5 endy *
Podría haber salido primero el estatuto de creación de empleo
