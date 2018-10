5 cosas que me gustan de ser funcionario

¿Ser funcionario es un trabajo ideal? Ser funcionario en realidad no es un trabajo, es un estado. Mi trabajo tiene que ver con la gestión de la tecnología, pero dentro de una Administración Pública. Vale, pero ¿ser funcionario mola? Como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Conozco a mucha gente que no podría ser funcionario en la vida, y otros que se dejan la vida por ser funcionario, cada uno tiene sus razones. Aquí van cinco de mis razones por las que me gusta ser funcionario.