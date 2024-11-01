·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10246
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
6548
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
5943
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
7108
clics
Mi vida tras la muerte
5190
clics
Tristeza
más votadas
394
El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación
287
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
743
Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet
414
Julio Anguita: "Felipe González es de derechas"
512
Dato mata relato: así desmintieron cadenas televisivas el bulo de Juanma Moreno y del PP sobre un falso cambio en el protocolo asistencial para no avisar a andaluzas dudosas de cáncer de mama
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
20
clics
489 trabajadores muertos y 759.829 accidentes laborales hasta agosto
Los accidentes in itinere aumentan un 0,9% mientras los siniestros en jornada descienden, según los datos de siniestralidad de agosto de 2025
|
etiquetas
:
derecho
,
laboral
,
empleo
,
accidente
12
3
0
K
176
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
176
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
angelitoMagno
Por comparar.
1
K
20
#10
cuatroD2
#8
Y si fuese per cápita la caída sería todavía mayor.
0
K
9
#11
angelitoMagno
#10
Seguro. Me extrañaba la subida de los últimos 10 años, pero seguro que es debido al mayor número de personas trabajando.
Lo que si me resulta raro es que en 2020 no hubiese una fuerte bajada.
0
K
17
#9
angelitoMagno
#7
Si, ese párrafo es ridículo. Primero, porque cuando hay dos variables, que una tenga el 54% y la otra el 46% no es ningún tipo de "brecha", los porcentajes están muy parejos.
Donde si hay una brecha de género clara es en los fallecidos, 70%-30%.
0
K
17
#1
MIrahigos
¿No hay estadísticas por sexo?
0
K
9
#2
elmileniarismovaallegar
#1
Sí, búscalas en la web del ministerio, son públicas...
2
K
26
#3
angelitoMagno
#1
Del propio envío ...
Por sexo, los varones son los que más sufren la siniestralidad, en torno al 70%
2
K
41
#4
makinavaja
#3
Esperando al ministerio de igualdad poniendo el grito en el cielo por esta muestra de heteropatriarcado, y exigiendo cuotas paritarias...
1
K
32
#7
MIrahigos
#3
#4
Me había quedado con esto:
“
Especialmente preocupante resulta que el 54% de estos accidentes afecten a mujeres
, lo que evidencia la existencia de una brecha de género también en materia de siniestralidad in itinere. Las jornadas partidas, la mayor presencia femenina en sectores con horarios irregulares y la sobrecarga derivada de las responsabilidades de cuidados familiares contribuyen a aumentar los desplazamientos y, con ellos, la exposición al riesgo.”
Espero que el ministerio de igualdad tome medidas, son cifras inasumibles para un país feminista.
0
K
9
#5
MIrahigos
#3
Pues no me he dado cuenta.
0
K
9
#6
Esku
#3
Habrán aumentado las muertes de mujeres, tenía noción de que el número total era hace años más bajo y el porcentaje de hombres muertos era del 90%. Parece que vamos para atrás.
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que si me resulta raro es que en 2020 no hubiese una fuerte bajada.
Donde si hay una brecha de género clara es en los fallecidos, 70%-30%.
Por sexo, los varones son los que más sufren la siniestralidad, en torno al 70%
Me había quedado con esto:
“ Especialmente preocupante resulta que el 54% de estos accidentes afecten a mujeres, lo que evidencia la existencia de una brecha de género también en materia de siniestralidad in itinere. Las jornadas partidas, la mayor presencia femenina en sectores con horarios irregulares y la sobrecarga derivada de las responsabilidades de cuidados familiares contribuyen a aumentar los desplazamientos y, con ellos, la exposición al riesgo.”
Espero que el ministerio de igualdad tome medidas, son cifras inasumibles para un país feminista.