Un 45% de los jóvenes de hasta 31 años sigue viviendo con sus padres en España, según Cofidis

El informe --que analiza la realidad de los jóvenes de entre 18 y 31 años en relación con la emancipación, el ahorro, el apoyo económico externo y su capacidad para afrontar imprevistos-- muestra que alcanzar la independencia residencial "no implica necesariamente estabilidad económica", ya que dentro del grupo de jóvenes emancipados, el 26,3% recibe ayuda de sus progenitores, el 7,6% de otros familiares y el 4,4% de personas cercanas no familiares.
| etiquetas: jóvenes , emancipación , cofidis
Al de izquierdas no le vale con avanzar. Quiere una pureza ideológica 100% idéntica a la propia y, si no la obtiene, prefiere abstenerse y que no se consiga ni un avance.
Al de derechas con que el político diga Españññña con suficiente fuerza, o menee una bandera, ya le vale y va a votar como una oveja.
Muy practico.
Yo sigo prefiriendo fijarme en lo que proponen y en lo que hacen con el poder que tienen.
No parece que quede ya mucho debate aquí
Obviamente
Son los únicos que han tocado gobiernos centrales o comunitarios sin corrupción generalizada.
pbs.twimg.com/media/FNgNDkaXsAIfwJP?format=jpg&name=360x360
www.antena3.com/noticias/espana/aina-vidal-diputada-podemos-congreso-c
Necesitamos soluciones democráticas, no desnortados con ideología caduca y genocida.
Y no es que me parezca bien que digan esas gilipolleces pero si luego proponen y votan cosas que nos ayudan a todos por mi que digan lo que les salga del higo.
¿Puedes decir eso de otros?
¿Puedes decir eso de otros?
La derecha española es de naturaleza franquista, no tengo nada que decir.
Lo que queremos es una izquierda democrática, nada más. Y eso no existe en España.
Un demócrata jamás puede votar partidos que defienden dictaduras genocidas.
Pero que un "joven" de >25 viviendo en casa de sus padres no este/pueda estar ahorrando como un "cabrón" siempre me ha parecido algo de locos. Simplemente de desastre de sociedad
Todo eso con los índices de natalidad por los suelos (maquillados por inmigrantes que encuentran en nuestro modelo de estado del bienestar la solución a cualquier freno) y las tasas de suicidios por las nubes.
La… » ver todo el comentario
De la derecha no hablamos porque todos sabemos que todo esto ni les parece un problema.
Probemos a darle más poder a los que usan el poco poder que tienen para avanzar y no para llevárselo calentito.