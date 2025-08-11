edición general
Un 45% de los jóvenes de hasta 31 años sigue viviendo con sus padres en España, según Cofidis

El informe --que analiza la realidad de los jóvenes de entre 18 y 31 años en relación con la emancipación, el ahorro, el apoyo económico externo y su capacidad para afrontar imprevistos-- muestra que alcanzar la independencia residencial "no implica necesariamente estabilidad económica", ya que dentro del grupo de jóvenes emancipados, el 26,3% recibe ayuda de sus progenitores, el 7,6% de otros familiares y el 4,4% de personas cercanas no familiares.

#3 encurtido
Tranquilos, llega Cofidis para solucionarlo.
pip #1 pip
Esto tiene facil arreglo, extendemos el concepto de joven hasta los 55 y el de adolescente hasta los 35.
Ludovicio #19 Ludovicio *
#18 Bueno. Pues aquí está la diferencia básica habitual de izquierda y derecha que le da el poder a la derecha.

Al de izquierdas no le vale con avanzar. Quiere una pureza ideológica 100% idéntica a la propia y, si no la obtiene, prefiere abstenerse y que no se consiga ni un avance.

Al de derechas con que el político diga Españññña con suficiente fuerza, o menee una bandera, ya le vale y va a votar como una oveja.

Muy practico.

Yo sigo prefiriendo fijarme en lo que proponen y en lo que hacen con el poder que tienen.

No parece que quede ya mucho debate aquí
Ludovicio #10 Ludovicio
#9 Sumar y, anteriormente, Podemos.
Obviamente
#11 manolo_tenaza
#10 Esa es la izquierda sucia y totalitaria, no es una alternativa democrática.
Ludovicio #13 Ludovicio
#11 Cuéntame. ¿ Que les hace sucios y totalirios?

Son los únicos que han tocado gobiernos centrales o comunitarios sin corrupción generalizada.
#14 manolo_tenaza
#13 Sus principales dirigentes políticos admiran dictaduras totalitarias:

pbs.twimg.com/media/FNgNDkaXsAIfwJP?format=jpg&name=360x360

www.antena3.com/noticias/espana/aina-vidal-diputada-podemos-congreso-c

Necesitamos soluciones democráticas, no desnortados con ideología caduca y genocida.
Ludovicio #15 Ludovicio
#14 Envias esas mierdas sacadas de contexto porque sus medidas y actos políticos no tienes con que criticarlos.

Y no es que me parezca bien que digan esas gilipolleces pero si luego proponen y votan cosas que nos ayudan a todos por mi que digan lo que les salga del higo.

¿Puedes decir eso de otros?
#16 manolo_tenaza
#15 ¿Por qué están sacadas de contexto? ¿Puedes explicarlo?

¿Puedes decir eso de otros?

La derecha española es de naturaleza franquista, no tengo nada que decir.

Lo que queremos es una izquierda democrática, nada más. Y eso no existe en España.
Ludovicio #17 Ludovicio *
#16 Que tu no quieras aceptar a la que existe no hace que no exista. Mira las propuestas y votaciones de cada partido en el congreso y con eso verás quien es parte del problema y quien puede avanzar algo.
#18 manolo_tenaza
#17 Ya te lo he explicado en #14 y te he dado evidencias.

Un demócrata jamás puede votar partidos que defienden dictaduras genocidas.
Fedorito #2 Fedorito
Hoy en dia con 31 años apenas estás saliendo de la pubertad, logico que la gran mayoría sigan en casa de sus padres.
placeres #4 placeres
Los emancipados con hipoteca en cuanto ahorran un poco se quitan hipoteca o lo meten en inversiones rentables, no le veo mucho sentido tener 10.000 euros liquidos para emergencias. Y los que viven de alquiler a día de hoy, están simplemente jodidos.

Pero que un "joven" de >25 viviendo en casa de sus padres no este/pueda estar ahorrando como un "cabrón" siempre me ha parecido algo de locos. Simplemente de desastre de sociedad
shake-it #6 shake-it
#4 Si tienes a tus papis para emergencias, no necesitas esos 10.000 euros. Si no, hasta se quedan cortos.
Ihzan #12 Ihzan
Con un paro juvenil como tenemos cual se creia que era el resultado?
Fisionboy #7 Fisionboy
Es el mundo que estamos creando entre todos. Climática y financieramente más hostil que nunca. Donde un trabajo, incluso cualificado, no te sirve para absolutamente nada... y son necesarios al menos 2 en cada nucleo familiar para tener mínimas aspiraciones a algo (que no siempre).

Todo eso con los índices de natalidad por los suelos (maquillados por inmigrantes que encuentran en nuestro modelo de estado del bienestar la solución a cualquier freno) y las tasas de suicidios por las nubes.

La…   » ver todo el comentario
#5 manolo_tenaza
No hay esperanza para los jóvenes, la izquierda sucia que tenemos en el poder no da soluciones, solo eslóganes y Franco.
Ludovicio #8 Ludovicio *
#5 Hay dos "izquierdas" en el poder. La parte mayoritaria no va a solucionar una mierda porque solo son de izquierdas en el nombre y la otra tiene el poder que tiene.

De la derecha no hablamos porque todos sabemos que todo esto ni les parece un problema.

Probemos a darle más poder a los que usan el poco poder que tienen para avanzar y no para llevárselo calentito.
#9 manolo_tenaza
#8 ¿Cuál es la segunda izquierda?
