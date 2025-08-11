Un 45% de los jóvenes de hasta 31 años sigue viviendo con sus padres en España, según Cofidis

El informe --que analiza la realidad de los jóvenes de entre 18 y 31 años en relación con la emancipación, el ahorro, el apoyo económico externo y su capacidad para afrontar imprevistos-- muestra que alcanzar la independencia residencial "no implica necesariamente estabilidad económica", ya que dentro del grupo de jóvenes emancipados, el 26,3% recibe ayuda de sus progenitores, el 7,6% de otros familiares y el 4,4% de personas cercanas no familiares.