edición general
2 meneos
9 clics
43 millones de toneladas: Uno de los depósitos de litio más grandes del mundo encontrados, podría remodelar el futuro de los vehículos eléctricos [EN]

43 millones de toneladas: Uno de los depósitos de litio más grandes del mundo encontrados, podría remodelar el futuro de los vehículos eléctricos [EN]

Una empresa energética global ha confirmado recientemente que Alemania tiene una de las bases de recursos de litio más grandes del mundo, que según se informa que asciende a 43 millones de toneladas de equivalente de carbonato de litio (LCE).

| etiquetas: ev , bateria , litio , europa , vehículo eléctrico
2 0 0 K 32 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 32 actualidad
Priorat #1 Priorat
De 43.000.000tm salen 18,3% de litio. Total 7.869.000tm de litio. Para 1kWh se necesitan de 0,15kh a 0,3kg. Usemos el peor de los casos 0,3kg

Me salen 26.230.000MWh de baterías. Mi coche tiene 64kWh. Así que saldrían entre 409.843.750 coches (peor caso) y 819.687.500 coches.

Efectivamente da para cambiar todo el panorama de coche eléctrico y almacenamiento.
0 K 13

menéame