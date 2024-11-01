43 millones de toneladas: Uno de los depósitos de litio más grandes del mundo encontrados, podría remodelar el futuro de los vehículos eléctricos [EN]

Una empresa energética global ha confirmado recientemente que Alemania tiene una de las bases de recursos de litio más grandes del mundo, que según se informa que asciende a 43 millones de toneladas de equivalente de carbonato de litio (LCE).
| etiquetas: ev , bateria , litio , europa , vehículo eléctrico
Me salen 26.230.000MWh de baterías. Mi coche tiene 64kWh. Así que saldrían entre 409.843.750 coches (peor caso) y 819.687.500 coches.
Efectivamente da para cambiar todo el panorama de coche eléctrico y almacenamiento.