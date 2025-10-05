40 años de oposición del PP al aborto: del recurso de Fraga al silencio de Feijóo

Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, votó en contra de la primera ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: riesgo grave para la salud de la mujer, violación y malformaciones graves del feto. En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Orgánica 2/2010, que reconocía el aborto como un derecho libre durante las primeras 14 semanas de gestación. El PP, entonces liderado por Mariano Rajoy, recurrió la ley ante el Constitucional y se movilizó junto a sectores ultracatólicos y la jerarquía eclesiástica.