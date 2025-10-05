edición general
40 años de oposición del PP al aborto: del recurso de Fraga al silencio de Feijóo

Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, votó en contra de la primera ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: riesgo grave para la salud de la mujer, violación y malformaciones graves del feto. En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Orgánica 2/2010, que reconocía el aborto como un derecho libre durante las primeras 14 semanas de gestación. El PP, entonces liderado por Mariano Rajoy, recurrió la ley ante el Constitucional y se movilizó junto a sectores ultracatólicos y la jerarquía eclesiástica.

#1 Barriales *
40 años diciendo no a todo.
40 años legislando o intentandolo, en contra de los españoles, por culpa de la religión.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Hombre a todo no, los sobres y mordidas bien que los aceptaron.
#3 rekus
No os confundáis, la derecha no se opone al aborto. Se opone a que los pobres tengan los mismos derechos que los señoritos.
#4 Barriales
#3 eso es!!!!!. Quieren que los pobres críen como conejos para servirles a ellos.
makinavaja #2 makinavaja
Los del PP siempre han estado en contra de que los pobre pudieran abortar.... es cuestión de clase, ellos lo llevan haciendo desde los tiempos de la dictadura, los famosos viajes a Londres de las chicas de familias bien....
