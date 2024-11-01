40 años del desastre nuclear de Chernóbil

El 26 de abril se cumplen 40 años del accidente de Chernóbil, el siniestro que puso nombre y relato al pánico popular a sufrir una contaminación nuclear y que cambió para siempre la historia de la energía atómica. Cuatro décadas después, las causas del percance están perfectamente identificadas, así como las lecciones que aportó en materia de seguridad nuclear. Hoy, según todos los expertos, sería impensable un incidente similar, por las características tan especiales que tenía la central ucraniana, muy diferente de las que actualmente siguen