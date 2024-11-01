4:20 historia, origen y cultura detrás del día mundial del cannabis

Cada 20 de abril, millones de personas en todo el mundo reconocen una fecha que comenzó como un simple código entre amigos. El 4:20 —o 420— es hoy uno de los símbolos culturales más reconocibles asociados al cannabis: aparece en películas, canciones, camisetas, legislaciones y manifestaciones políticas.
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Pero no es de las más antiguas que disfrutamos, de hecho, de la región mediterránea, lo natural es la adormidera. El cannabis en es una importación de las "indias". Y la relación con las setas data a miles de años.… » ver todo el comentario