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4:20 historia, origen y cultura detrás del día mundial del cannabis

Cada 20 de abril, millones de personas en todo el mundo reconocen una fecha que comenzó como un simple código entre amigos. El 4:20 —o 420— es hoy uno de los símbolos culturales más reconocibles asociados al cannabis: aparece en películas, canciones, camisetas, legislaciones y manifestaciones políticas.

| etiquetas: 420 , cannabis , día mundial , origen
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5 comentarios
1 0 0 K 10 cultura
#3 kaos_subversivo
#2 desde luego xD
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Sr.No #4 Sr.No *
#2 Si no eres gringo (o muy friki) no sabrán de qué va. Dicho esto, estos payasos son los mismos que consiguieron que algo maravilloso que se llevaba fumando desde tiempos de los romanos se ilegalizara a nivel mundial. No se merecen ningún reconocimiento.

Pero no es de las más antiguas que disfrutamos, de hecho, de la región mediterránea, lo natural es la adormidera. El cannabis en es una importación de las "indias". Y la relación con las setas data a miles de años.…   » ver todo el comentario
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#1 kaos_subversivo
En la puta vida habia escuchado esto del 4:20
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Tx4 #2 Tx4
#1 No te acostarás sin saber una cosa más :-D
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#5 Leon_Bocanegra *
#1 pues yo hace años que en esta fecha me encuentro varios artículos sobre el tema.
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menéame