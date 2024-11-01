374.000 m² y una línea de producción de un kilómetro: así se fabrica un camión pesado en España  

La fabricación de un camión pesado dista mucho de ser un proceso industrial convencional. Detrás de cada unidad hay una combinación de precisión, logística y personalización que lo convierte en uno de los productos más complejos dentro del sector de la automoción. En España, este proceso tiene uno de sus máximos exponentes en la planta que Iveco tiene en Madrid, una instalación que, por dimensiones y capacidad, permite entender hasta qué punto se ha sofisticado la producción de vehículos industriales.