"Los 36 de La Madeleine": cuando un puñado de exiliados republicanos se enfrentó a 1500 alemanes  

"Esta es la historia de cómo unos pocos hombres rotos, que se han visto obligados a abandonar su país por culpa del fascismo, deciden plantarse y decir "No pasarán" -añade el dibujante-. Creo que ese sentimiento de resiliencia y esa lucha incansable contra el fascismo fue lo que me llevó a querer ser parte de este proyecto e intentar ayudar a recordar a estas personas de las que este país se decidió olvidar. Que este cómic sea mi primer trabajo profesional es un gran honor y que tanto Rafa como Daniel, nuestro editor, confiasen en un autor nova