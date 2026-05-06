"Los 36 de La Madeleine": cuando un puñado de exiliados republicanos se enfrentó a 1500 alemanes  

"Esta es la historia de cómo unos pocos hombres rotos, que se han visto obligados a abandonar su país por culpa del fascismo, deciden plantarse y decir "No pasarán" -añade el dibujante-. Creo que ese sentimiento de resiliencia y esa lucha incansable contra el fascismo fue lo que me llevó a querer ser parte de este proyecto e intentar ayudar a recordar a estas personas de las que este país se decidió olvidar. Que este cómic sea mi primer trabajo profesional es un gran honor y que tanto Rafa como Daniel, nuestro editor, confiasen en un autor nova
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Muchos al final se asentaron en Francia, y ahora empieza a sacarse más información de tales hechos.
Otros tantos integraron luego la resistencia francesa, que al final eran gente que venía curtida de 3 años de guerra, y con una esperanza de que liberada Francia, luego sería España la siguiente