"El 35% de las palabras son incomprensibles": la IA entrenada con traducciones basura de Wikipedia es un drama para las lenguas minoritarias

Hay personas editando manualmente el destrozo que ha hecho la IA. Cuando Kenneth Wehr se hizo cargo de la versión de Wikipedia en groenlandés hace cuatro años, su primera medida fue drástica: borrarlo casi todo. Era, según él, la única forma de que el proyecto tuviera alguna posibilidad de sobrevivir. Wehr, un alemán de 26 años obsesionado con Groenlandia, descubrió que la Wikipedia en este idioma, hablado por unas 57.000 personas, era un espejismo.