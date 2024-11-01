edición general
30 versículos bíblicos sobre la calvicie

Leviticus 21:5 No se harán tonsura en la cabeza, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán sajaduras en su carne. Deuteronomy 14:1 Vosotros sois hijos del SEÑOR vuestro Dios; no os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto [...]

MoñecoTeDrapo
Falta el desenlace de 2 Reyes 2: 23, el versículo 24
23 Después subió de allí a Betel; y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, y le decían: ¡Sube, calvo; sube, calvo!
24 Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos.


Moraleja: no te rías de un calvo.
Cuñado
#2 Había un traumita ahí. Ese pasaje no deja lugar a dudas: Dios es calvo.
#5 MADMax2
#3 y con muy mala leche. Lo que otros llamarían "un calvo cabrón"
HeilHynkel
No se harán tonsura en la cabeza


Coño, eso no es calvicie, eso es raparse.
#4 JaimeR
Pues yo quiero recordarle Mateo 21:17
