edición general
3 meneos
6 clics
30 reglas mnemotécnicas con audio para aprender a diferenciar pájaros por su canto

El búho listado es uno de los más fáciles y famosos ya que dice: "Who cooks for you? Who cooks for you all?"
El herrerillo bicolor o carbonero de cresta negra dice "Peter-Peter".
El jilguero yanqui dice: "Po-ta-to chip!".
El cortecerito dice "trees, beautiful trees".
El chingolo gorgiblanco o sabanero de garganta blanca dice "Oh sweet Canada, Canada"
La codorniz californiana grita "Chi-ca-go!".

El benteveo dice "bien te veo".
La loica de Lilian dice "tortilla con chile".
El chotacabras tucuchillo dice "préstame tu cuchillo".
El chululú compadre o tororoi comprapán dice "compra pan".

El mosquitero común dice "chiffchaff".

| etiquetas: mnemotécnica , regla , canto , pájaro , birdsong
3 0 0 K 34 aves
3 comentarios
skaworld
El autillo

Te has dejado el ordenador encendido y se está quedando sin bateria

youtu.be/we1SGGFPB-I?si=A9Gv4ftQOsJcUahy
1 K 32
Stathamdepueblo
O h
B e
A
F ine
G irl
K iss
M e

ahí lo dejo, pa´frikis :-D
0 K 16
concentrado
0 K 16

menéame