30 reglas mnemotécnicas con audio para aprender a diferenciar pájaros por su canto  

El búho listado es uno de los más fáciles y famosos ya que dice: "Who cooks for you? Who cooks for you all?"
El herrerillo bicolor o carbonero de cresta negra dice "Peter-Peter".
El jilguero yanqui dice: "Po-ta-to chip!".
El cortecerito dice "trees, beautiful trees".
El chingolo gorgiblanco o sabanero de garganta blanca dice "Oh sweet Canada, Canada"
La codorniz californiana grita "Chi-ca-go!".
El benteveo dice "bien te veo".
La loica de Lilian dice "tortilla con chile".
El chotacabras tucuchillo dice "préstame tu cuchillo".
El chululú compadre o tororoi comprapán dice "compra pan".
El mosquitero común dice "chiffchaff".
| etiquetas: mnemotécnica , regla , canto , pájaro , birdsong
ahí lo dejo, pa´frikis