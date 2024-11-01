edición general
30 minutos con el Ciat-Lonbarde Tetrax: ¡Está vivo!  

Embárcate en un viaje sonoro con el Tetrax, un cautivador instrumento de Ciat-Lonbarde. Este sintetizador totalmente analógico cuenta con cuatro osciladores, un patch bay con todas las funciones y una gran cantidad de controles para dar forma a tu sonido. Su interfaz única, con cuatro paneles táctiles de madera con micrófonos piezoeléctricos integrados, te invita a interactuar y explorar sus capacidades expresivas.
En este vídeo, ofrezco una breve descripción general del diseño físico y las características básicas del Tetrax

| etiquetas: ciat-lonbarde tetrax , música , sintetizadores , cachivaches
