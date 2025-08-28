30 fotografías antiguas de personas posando con piedras rúnicas en Suecia [ENG]  

Una piedra rúnica es una piedra elevada con una inscripción rúnica, pero también puede aplicarse a inscripciones en rocas y lechos rocosos. No solían colocarse en lugares de enterramiento, sino en lugares destacados, como carreteras, puentes o granjas. El auge de la creación de piedras rúnicas durante el siglo XI coincidió con la transición del paganismo nórdico al cristianismo. La tradición comenzó en el siglo IV, pero la gran mayoría de las más de 3000 piedras rúnicas que se conservan en Escandinavia datan de finales de la era vikinga.