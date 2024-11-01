·
13
85 clics
85
clics
30 años de la pedrada de Extremoduro que rompió moldes
Pedrá, el quinto álbum de estudio de Extremoduro, cumple 30 años. Un buen momento para volver a él, en este aniversario que, además, se celebra con una nueva edición
|
etiquetas:
:
pedra
,
extremaduro
11
2
0
K
228
cultura
5 comentarios
relacionadas
#1
Meneanauta
Realmente no fue concebido como un disco de Extremoduro. Es el Robe con varios colaboradores. Robe quería que fuese un proyecto independiente y llamarlo La Pedrá pero los de DRO no le dejaron
1
K
29
#2
cajadecartonmojada
#1
Aún tengo el casete original por casa (aunque no tengo donde reproducirlo) y en el desplegable el propio Robe lo dice: "este no es el nuevo disco de Extremoduro, si no el primero de Pedrá..."
0
K
14
#4
alamajar
Pueblo...!
0
K
10
#3
elgansomagico
youtu.be/STFKDcm3wyA?si=XKBmhp2DbwbHdDuZ
Para quien le interese, hora y media hablando de Pedrá
0
K
9
#5
Leon_Bocanegra
Si quieres que yo te quiera
Digo que me des dinero
Pues yo no meto la lengua
En esa mata de pelo.
Si quieres que yo te quiera
Lo vas a tener muy crudo
Pues yo no meto la lengua
En ese chocho peludo...
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
