30 años de ‘La broma infinita' de Foster Wallace: la colosal obra de los 90 que recuperan las nuevas generaciones

Más de 1200 páginas componen la edición española de La broma infinita, la obra magna de David Foster Wallace (Nueva York, 1962-California, 2008) que vio por primera vez la luz allá en 1996, hace ahora 30 años, y que hoy celebramos como uno de los mayores textos que nos regaló la literatura estadounidense el pasado siglo. Una novela monumental, colosal, a la que le sienta bien cualquier superlativo para referirse a sus dimensiones sin por ello correr el riesgo de caer en la hipérbole

