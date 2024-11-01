·
7
meneos
184
clics
3 ºC en varias capitales mañana, 24 de septiembre: "habrá temperaturas de invierno en estas zonas de España"
El frío de invierno gana protagonismo en amplias zonas de la mitad norte. Mañana varias capitales amanecerán con mínimas por debajo de los 3 ºC.
tiempo
españa
3 comentarios
#2
Enésimo_strike
Habrá que ir a Valencia, que la temperatura es agradable.
0
K
11
#1
Leon_Bocanegra
*
Mañana habrá temperaturas de 3 °C en varias capitales de España, una de ellas te sorprenderá.
0
K
9
#3
SegarroAmego
*
Como esta el calentamiento global.... Vamos a salir ardiendo!!
0
K
6
