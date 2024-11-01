3,800 trabajadores están en huelga en una de las plantas empacadoras de carne más grandes de Estados Unidos [ENG]

Alrededor de 3,800 trabajadores de una de las plantas empacadoras de carne más grandes del país comenzaron una huelga el lunes en Colorado, en lo que representantes sindicales dijeron que es el primer paro laboral en un matadero de carne de res en Estados Unidos en cuatro décadas.
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Negociaciones fallidas del contrato: Los trabajadores y el sindicato llevaban varios meses negociando un nuevo contrato con la empresa. Como no lograron llegar a un acuerdo antes de que venciera el contrato anterior, decidieron iniciar la huelga.
Salarios y costo de vida: Los empleados están pidiendo aumentos de salario que se ajusten a la inflación, ya que consideran que el trabajo es muy duro y peligroso y que el sueldo no ha
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