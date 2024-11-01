edición general
11 meneos
10 clics
3,800 trabajadores están en huelga en una de las plantas empacadoras de carne más grandes de Estados Unidos [ENG]

3,800 trabajadores están en huelga en una de las plantas empacadoras de carne más grandes de Estados Unidos [ENG]

Alrededor de 3,800 trabajadores de una de las plantas empacadoras de carne más grandes del país comenzaron una huelga el lunes en Colorado, en lo que representantes sindicales dijeron que es el primer paro laboral en un matadero de carne de res en Estados Unidos en cuatro décadas.

| etiquetas: huelga laboral , industria cárnica , trabajadores , sindicato , estados un
9 2 0 K 117 actualidad
6 comentarios
9 2 0 K 117 actualidad
#6 framirez8290
#5 Muchas gracias.
1 K 35
Spirito #3 Spirito *
Terroristas peligrosos para el emperador Zanahorio y sus monaguillos, evidentemente.
2 K 31
#1 framirez8290 *
Las razones principales de la huelga son:

Negociaciones fallidas del contrato: Los trabajadores y el sindicato llevaban varios meses negociando un nuevo contrato con la empresa. Como no lograron llegar a un acuerdo antes de que venciera el contrato anterior, decidieron iniciar la huelga.

Salarios y costo de vida: Los empleados están pidiendo aumentos de salario que se ajusten a la inflación, ya que consideran que el trabajo es muy duro y peligroso y que el sueldo no ha

…   » ver todo el comentario
2 K 30
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
#0 Envasadoras, no empacadoras. No es paja de cereal. Y por cierto, he visto cómo trabajan en USA en ese sector, y es terrible. Tratan la carne a tajazo limpio y sin ningún cuidado, a toda velocidad, desde pre-despieces envasados. Es un asco.
0 K 10
#4 framirez8290
#2 “Empacadora” es una traducción totalmente válida de *meatpacking plant* y se usa ampliamente en medios y en la industria cárnica en español. No se refiere solo a “paja de cereal”, sino también al proceso de preparar y empacar productos para su distribución. “Envasadora” sería más específico para el momento de colocar el producto en un envase. En este caso, “planta empacadora de carne” describe mejor toda la operación.
0 K 19
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#4 Traduce la entradilla al castellano.
0 K 16

menéame