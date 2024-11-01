24 de marzo: el golpe más anunciado

Isabelita Perón fue derrocada frente a la pasividad de la clase política, que vio como inevitable el golpe. Eran las 3:21 de la madrugada del miércoles 24 de marzo de hace 50 años, cuando las radios entraron en cadena emitiendo la marcha militar Avenida de las camelias y una serie de comunicados -25 en las primeras horas-, anunciando que Argentina quedaba “bajo el control operacional de la Junta Militar”, ante “el evidente vacío de poder existente” y “tras haber fracasado todos los intentos de lograr una solución para la grave crisis