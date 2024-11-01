El 23F y la paradoja Cercas

El que paró el golpe no fue el rey, fue Tejero. Si hubiera sido por el rey el golpe habría tenido éxito y Alfonso Armada hubiera sido presidente en contra de la voluntad soberana del pueblo español. Lo que dice Javier Cercas en el libro no admite interpretaciones, sobre todo las que Cercas hace cuando habla. El rey lo sabía y su actuación dio la oportunidad a los militares de triunfar.