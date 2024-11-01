edición general
El 23F y la paradoja Cercas

El que paró el golpe no fue el rey, fue Tejero. Si hubiera sido por el rey el golpe habría tenido éxito y Alfonso Armada hubiera sido presidente en contra de la voluntad soberana del pueblo español. Lo que dice Javier Cercas en el libro no admite interpretaciones, sobre todo las que Cercas hace cuando habla. El rey lo sabía y su actuación dio la oportunidad a los militares de triunfar.

De forma paradójica el que hace que fracase el golpe es Tejero cuando Armada le expone el plan y le deja claro que ni Jaime Milans del Bosch ni el propio Tejero tendrán espacio en ese gobierno. ¿Qué hubiera pasado si Tejero hubiera dejado pasar a Armada al hemiciclo? El golpe habría triunfado con el beneplácito del rey.

Para decir eso no hace falta soltar bulos ni bolas como dice Javier Cercas, solo hace falta citar a Javier Cercas habiéndolo leído
