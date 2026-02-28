23-F, el rey Juan Carlos y la inconveniencia de Feijóo

Los documentos de lo sucedido hace 45 años acreditan que la solución que se dio a aquella crisis fue la continuidad de los usos y costumbres de la democracia, y del revelado, por otra parte conocido, sale una imagen muy vitaminada del rey Juan Carlos, lo que puede arriesgadamente originar una demanda de alumbramiento de la documentación de las andanzas del mismo campeón del 23F en otras fechas de su biografía que están adornadas por el abuso, el dispendio, la inestabilidad familiar y la muy escasa ejemplaridad pública.