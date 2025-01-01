edición general
22 insectos fascinantes que revelan las maravillas ocultas del mundo natural [ENG]

22 insectos fascinantes que revelan las maravillas ocultas del mundo natural [ENG]  

Los insectos suelen pasar desapercibidos en el gran tapiz de la naturaleza, pero desempeñan algunos de los papeles más vitales y fascinantes en nuestros ecosistemas. Desde sus intrincados diseños hasta sus extraordinarios comportamientos, estas diminutas criaturas revelan las maravillas ocultas del mundo natural de formas sorprendentes e inspiradoras. La colección de 22 fascinantes insectos destaca no solo su belleza, sino también su importancia para mantener el equilibrio de la vida en la Tierra.

| etiquetas: fotografía , macrofotografía , insecto , entomología
2 comentarios
Uda #1 Uda
Maravillosos!!!
Ddb #2 Ddb
Creo que se trata de un artículo hecho un poco a boleo. El 21 por ejemplo no es una abeja, se trata de una polilla, algo que cualquiera con un mínimo de conocimiento puede apreciar. No me he mirado el resto pero seguro que contiene otros errores de bulto. El 7 es otra polilla, de la familia de las esfinges, también muy fácil de reconocer.
