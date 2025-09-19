edición general
De 22 a 4 aerogeneradores: Endesa culmina en Ávila la mayor repotenciación eólica de España

Aldeavieja ha pasado de tener 22 aerogeneradores (14,5 MW) a solo 4 (24 MW) para casi doblar su potencia eólica.

enochmm #5 enochmm
Quitas 22 molinos pequeños
Recuperas los metales interesantes.
Pones 4 molinos más grandes.
Generas casi el doble.

Cuando se enteren de esto los colapsistas les va a petar la cabeza.
Duke00 #2 Duke00
Muy buena noticia, pero entiendo que es la mayor repotenciación de Endesa en España, no la mayor repotenciación de España.
#1 R2dC
Oh, wow, impresionante. A que se debe esto? Son más grandes los nuevos?
Duke00 #3 Duke00
#1 Sí, por ejemplo en Galicia están repotenciando mucho. Se reduce el número de aerogeneradores poniendolos más grandes y potentes pero se mantiene la potencia total (normalmente) o aumenta, como en este caso. En ambos casos, la generación anual de electricidad pasa a ser mayor ya que son más eficientes.
Alakrán_ #7 Alakrán_
#3 La potencia la suelen mantener, los aerogeneradores tienen subestaciones eléctricas que se mantienen.
#4 Borgiano
#1 Ni idea, creo que hay que leer
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
#1 4 de 6MW
Lo normal ahora son 6-7MW para parques con velocidad de viento baja.

Las antiguas serían de 650KW, casi un juguete ahora..

El “repowering” va a dar mucho juego y negocio en España. Cosa que es bueno.
