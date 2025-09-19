·
De 22 a 4 aerogeneradores: Endesa culmina en Ávila la mayor repotenciación eólica de España
Aldeavieja ha pasado de tener 22 aerogeneradores (14,5 MW) a solo 4 (24 MW) para casi doblar su potencia eólica.
aldeavieja
endesa
aerogenerador
energía
actualidad
actualidad
relacionadas
#5
enochmm
Quitas 22 molinos pequeños
Recuperas los metales interesantes.
Pones 4 molinos más grandes.
Generas casi el doble.
Cuando se enteren de esto los colapsistas les va a petar la cabeza.
#2
Duke00
Muy buena noticia, pero entiendo que es la mayor repotenciación de Endesa en España, no la mayor repotenciación de España.
#1
R2dC
Oh, wow, impresionante. A que se debe esto? Son más grandes los nuevos?
#3
Duke00
#1
Sí, por ejemplo en Galicia están repotenciando mucho. Se reduce el número de aerogeneradores poniendolos más grandes y potentes pero se mantiene la potencia total (normalmente) o aumenta, como en este caso. En ambos casos, la generación anual de electricidad pasa a ser mayor ya que son más eficientes.
#7
Alakrán_
#3
La potencia la suelen mantener, los aerogeneradores tienen subestaciones eléctricas que se mantienen.
#4
Borgiano
#1
Ni idea, creo que hay que leer
#6
Don_Pixote
*
#1
4 de 6MW
Lo normal ahora son 6-7MW para parques con velocidad de viento baja.
Las antiguas serían de 650KW, casi un juguete ahora..
El “repowering” va a dar mucho juego y negocio en España. Cosa que es bueno.
