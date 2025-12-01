edición general
21D: horror castúo

Las elecciones extremeñas servirán como laboratorio de la gran batalla interna del PP, en la que Vox, segunda familia pepera con más importancia, busca el ‘sorpasso’

extremadura , vox , sorpasso
9 comentarios
#4 Leon_Bocanegra
#3 la mayoría de partidos de izquierdas están en el gobierno , mientras gran parte de la derecha se limita a gritar "dictadura sanchista" blablabla.
#1 dclunedo
Asumen que el PSOE con un imputado amiguito de Perro y Hermano S.L. como candidato se va a comer los mocos. Pero hacer una autocritica de los suyos noooooo quejémonos de los fachasss... :troll:
#2 Leon_Bocanegra *
#1 Estamos en un pais donde el PP sacó mas votos que nadie en las elecciones, la suma de los partidos de derechas tenía mayoría absolutisima, pero tenemos un gobierno con sumar, EH Bildu y ERC dentro. Y la que tiene que hacer autocrítica siempre es la izquierda. Siempre.

Maldita izquierda y su falta de autocrítica.
#3 dclunedo
#2 Oye, que a mi me la pela, que sigan así..... se ve que les va bien.
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#2 Para hacer autocrítica es necesario primero reconocer errores, antes verás una rana de viaje a Turquía que PP o VOX reconociendo un error propio, la DANA de Valencia es el último gran ejemplo.
Lamantua #6 Lamantua
#2 Tratas al psoe de izquierdas..? Un poco más y hasta le ves republicano.
#7 Leon_Bocanegra *
#6 a ver, espera, que leo la lista de partidos de izquierdas que he puesto... Pues no, no veo en esa lista al PSOE.
Priorat #9 Priorat
Espero que Vox de el sorpasso. Sería interesante ver que pide el PP para pactar con Vox y un presidente de Vox en marcha, teniendo que decidir. Y también ver que hace el PP para no convertirse en partido bisagra en toda España.
bronco1890 #8 bronco1890
Su público –fascistas, machistas, racistas, antivacunas, etc.
Pero los que insultan y siembran el odio y el enfrentamiento son los medios de derechas, ojo.
