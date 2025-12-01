·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12503
clics
Compañía china presenta un novedoso modelo de cama para parejas
6517
clics
Adicto al móvil - Pantomima full
4792
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
8025
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
6695
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
más votadas
305
EEUU sanciona a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio israelí en Gaza
423
Los niños «educados» en la religión no pueden diferenciar la realidad de la ficción
349
EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos con armas a Israel
336
Airbus migrará aplicaciones críticas a una nube soberana europea [EN]
411
Los trabajadores de Amazon en huelga consiguen una subida salarial del 14% a partir de 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
21
clics
21D: horror castúo
Las elecciones extremeñas servirán como laboratorio de la gran batalla interna del PP, en la que Vox, segunda familia pepera con más importancia, busca el ‘sorpasso’
|
etiquetas
:
extremadura
,
vox
,
sorpasso
4
0
0
K
49
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
49
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Leon_Bocanegra
#3
la mayoría de partidos de izquierdas están en el gobierno , mientras gran parte de la derecha se limita a gritar "dictadura sanchista" blablabla.
2
K
38
#1
dclunedo
Asumen que el PSOE con un imputado amiguito de Perro y Hermano S.L. como candidato se va a comer los mocos. Pero hacer una autocritica de los suyos noooooo quejémonos de los fachasss...
1
K
20
#2
Leon_Bocanegra
*
#1
Estamos en un pais donde el PP sacó mas votos que nadie en las elecciones, la suma de los partidos de derechas tenía mayoría absolutisima, pero tenemos un gobierno con sumar, EH Bildu y ERC dentro. Y la que tiene que hacer autocrítica siempre es la izquierda. Siempre.
Maldita izquierda y su falta de autocrítica.
1
K
21
#3
dclunedo
#2
Oye, que a mi me la pela, que sigan así..... se ve que les va bien.
0
K
7
#5
JuanCarVen
#2
Para hacer autocrítica es necesario primero reconocer errores, antes verás una rana de viaje a Turquía que PP o VOX reconociendo un error propio, la DANA de Valencia es el último gran ejemplo.
1
K
21
#6
Lamantua
#2
Tratas al psoe de izquierdas..? Un poco más y hasta le ves republicano.
0
K
9
#7
Leon_Bocanegra
*
#6
a ver, espera, que leo la lista de partidos de izquierdas que he puesto... Pues no, no veo en esa lista al PSOE.
0
K
10
#9
Priorat
Espero que Vox de el sorpasso. Sería interesante ver que pide el PP para pactar con Vox y un presidente de Vox en marcha, teniendo que decidir. Y también ver que hace el PP para no convertirse en partido bisagra en toda España.
0
K
12
#8
bronco1890
Su público –fascistas, machistas, racistas, antivacunas, etc.
Pero los que insultan y siembran el odio y el enfrentamiento son los medios de derechas, ojo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Maldita izquierda y su falta de autocrítica.
Pero los que insultan y siembran el odio y el enfrentamiento son los medios de derechas, ojo.