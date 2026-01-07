edición general
2026, el año del eclipse total en España

El 12 de agosto, los alojamientos rurales de Teruel estarán a tope para ver un fenómeno que hace 114 años no se producía en la Península Ibéric

| etiquetas: eclipse , españa
2 comentarios
#1 Ingjen *
Soy el único que piensa que esto siempre ocurre todos los años?
Siempre dicen: el último eclipse hasta dentro de 100 años, no ha habido uno desde Cervantes...
