La Oficina de Estadísticas Laborales publicó el informe de empleo de diciembre el viernes, mostrando una desaceleración inusual en el crecimiento para un mes en el que normalmente el gasto de los consumidores genera cifras mucho más altas. El crecimiento del empleo aumentó en alrededor de 50.000, según indicaba el informe. El desempleo se mantuvo relativamente estable respecto a noviembre, pasando del 4,5 % en ese mes al 4,4 % en diciembre. La administración se apresuró a presentar los números como prueba de una economía exitosa.