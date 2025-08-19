En 2024 fueron asesinados 383 trabajadores humanitarios, un nuevo récord

De ellos, 181 murieron en el territorio palestino de Gaza y 60 lo hicieron en Sudán. Un récord de 383 trabajadores humanitarios fueron asesinados y otros cientos resultaron heridos en 2024, un 31 por ciento más víctimas en este ámbito que el año anterior, dijo este martes la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Humanas al conmemorarse el Día Mundial Humanitario. "Estos datos deben hacer que nos despertemos y hagamos un llamamiento para la protección de todos los civiles en conflictos y situaciones de crisis, y reclamemos el fin de